المركزي يمدد الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية يونيو 2021

دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، مد فترة الإعفاء من رسوم السحب النقدي والاستعلام من ماكينات الصراف الآلى للبنوك حتى نهاية يونيو 2021.

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وقال المركزي، في إخطار للبنوك العاملة في السوق المصرية، إن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفية، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومنها إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

وتابع: فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.