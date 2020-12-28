المحافظ الإلكترونية مجانا وإلغاء رسوم تجار القطاع الخاص على مدفوعات البطاقات اللاتلامسية

دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، على أن يمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية “VCN” من المحفظة حتى نهاية يونيو 2021.

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كما شمل قرار المركزي: إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، بحسب إخطار من المركزي للبنوك العاملة في السوق المصرية.

وفيما يخص البطاقات المصرفية، قرر المركزي الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وأكد البنك المركزي المصري، في قراره، التزام البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بمصر، ودون إدخال الرقم السري، مع إلتزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة.

وقرر المركزي أيضا، الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي حتى نهاية يونيو 2021، على ان تتحمل البنوك المصدرة لها تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وقال المركزي، في إخطار للبنوك العاملة في السوق المصرية، إن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفية، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية؛ من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

وتابع: فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.