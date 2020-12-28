داليا الباز: 7 مليارات جنيه استثمارات البنك الأهلي في البنية التكنولوجية

فاروق يوسف – قالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك ضخ استثمارات تتراوح ما بين إلى 6 و7 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية لتجهيز البنية التحتية التكنولوجية.

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وأضافت الباز، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن البنك مستمر في عمليات التحديث التكنولوجية، حيث وصل عدد عملاء الإنترنت البنكي إلى 5.2 مليون عميل.

وأشارت إلى أن البنك سيجري تحديثات على بعض الخدمات منها ما يخص المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي، تسهم في زيادة الاستخدامات والمعاملات.

وذكرت أن من ضمن الإضافات التي تشهدها عمليات التطوير هو إصدار كروت الدفع بشكل لحظي، وذلك عبر فحص العميل بطاقته على الماكينة، ولكن هذه العملية ستتطبق فقط في البنوك الإلكترونية.

ونوهت إلى أن العميل لن يستخدم أي معاملات ورقية عند استخراج هذه البطاقات، سوى عند التوقيع فقط.