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الكويت تستأنف رحلات الطيران التجاري وتفتح حدودها البرية والبحرية السبت المقبل

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دوت الخليج – قرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، انتهاء قرار وقف رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي في موعده المقرر يوم الجمعة المقبل، وفتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت التالي.

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وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أنه سيراجع القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة الكويتية في بيان، أن القرار جاء بعد الاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19) حول العالم.

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وأحاط وزير الصحة مجلس الوزراء علما بأن الوضع الصحي في البلاد بات مستقرا من واقع الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات.

ونوه إلى أن إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء بلغ 149653 إصابة، تعافى منها 145579، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 حالة.

وأكد وزير الصحة الكويتي عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه رغم انتشاره في عدة دول حول العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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