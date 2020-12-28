سلالة كورونا الجديدة تبتعد بالمستثمرين عن الأصول ذات المخاطر خلال أسبوع

دوت الخليج – قال البنك المركزي المصري المصري، في تقريره الأسبوعي لتحركات الأسواق العالمية خلال الفترة من 18 حتى 25 ديسمبر الجاري، إن معنويات السوق تراجعت خلال أسبوع التداول القصير.

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وأشار المركزي، في تقريره، إلى تأثير سلالة الفيروس الجديد وتجدد عمليات الإغلاق المشدد بالسلب على اقبال المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطرة، فيما حدثت بعض التطورات الإيجابية، أبرزها التوصل أخيرًا إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أقر الكونجرس الأمريكي حزم للتحفيز المالي.

ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية

وقال المركزي إن سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت خلال الأسبوع، متأثرة بالمخاوف المتزايدة نتيجة انتشار سلالة جديدة من فيروس كرونا وارتفاع أعداد الحالات المصابة وما يترتب على ذلك من عمليات الإغلاق وفرض قيود على حركة السفر.

وأضاف أن حالة عدم اليقين الناتجة عن مطالبة ترامب بإجراء تغييرات على حزم التحفيز المالي الخاصة بمواجهة تداعيات الوباء والبالغة 900 مليار دولار أثرت بشكل سلبي على المعنويات.

وأفاد المركزي بأن الأسعار الحالية للسوق تعكس احتمالات بنسبة 2.3% بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، وذلك خلال اجتماعه المقبل في يناير والذي سيكون الأول لعام 2021.

ارتفاع مؤشر الدولار واتفاق بريكسيت يدعم صعود الجنيه الاسترليني

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعاً على أساس أسبوعي، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، فيما تراجع اليورو أمامه، بحسب المركزي.

وفي أثناء ذلك، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا أسبوعيا على خلفية التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم مؤخرًا قبل أسبوع واحد من الموعد النهائي المعلن.

ولفت المركزي إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع وسط عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر.

كما انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بشكل طفيف بنسبة 0.11%، ليعكس اتجاهه الصاعد الذي استمر لمدة سبعة أسابيع متتالية.

أداء متباين لأسواق الأسهم مع دخول موسم الأعياد المعطلة

وتباين أداء الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع مع دخول موسم الأعياد، وتزايد مخاوف المستثمرين بسبب الوباء وحالة عدم اليقين المحيطة بحزمة التحفيز المالي الأمريكية، بحسب المركزي.

وقال المركزي إن مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 خسر نحو 0.17%، في حين ارتفع مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك المركب بنسبة 0.07% و0.38% على التوالي.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفض مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق إلى 21.53 نقطة، وهو معدل يقل عن متوسطه لعام 2020 والبالغ 28.68 نقطة.

وذكر المركزي، أن هذا الأسبوع شهد إدراج أسهم شركة Teslaضمن مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500، وهبط السهم بنسبة 12.5% يوم الاثنين الماضي، لكنه تعافى جزئيًا وأنهى تداولات الأسبوع منخفضًا بنسبة 5%.

أما بالنسبة للأسهم الأوروبية، فلم يتغير مؤشر Stoxx 600 تقريبًا، حيث تزامنت الخسائر الناجمة عن الوباء وإجراءات الإغلاق ببعض الدول مع تحقيق بعض المكاسب نتيجة توقيع اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب المركزي.

عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر يخفض أسهم الأسواق الناشئة

وأشار المركزي إلى أن عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر أدى إلى انخفاض أسهم الأسواق الناشئة بعد مكاسب أسبوعية استمرت لسبعة أسابيع متتالية.

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) بنسبة 1.04%.

ضعف توقعات الطلب على النفط تتراجعت بأسعار البترول 1.86%

وألمح المركزي المصري في رصده الأسبوعي لتحركات الأسواق العالمية إلى تراجع أسعار البترول بنسبة 1.86% على خلفية ضعف توقعات الطلب على النفط.

وفاق التأثير السلبي الناتج عن ظهور سلالة جديدة للفيروس أشد خطورة وما تبعه من تشديد لإجراءات الإغلاق التأثير الإيجابي لطرح اللقاح والانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية.

وأضاف المركزي أنه علاوة على ذلك، أدت التصريحات التي أدلى بها وزير البترول الروسي الى انخفاض الأسعار، حيث قال إن روسيا تنوي دعم إقرار زيادة تدريجية أخرى في معدل الإنتاج المصرح به من قبل منظمة أوبك + وذلك خلال اجتماعها المقبل في يناير.