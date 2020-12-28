الصحة العالمية: العام الجديد قد يحمل انتكاسات في المعركة ضد كورونا

سكاي نيوز عربية – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المهم تكثيف تتبع التسلسل الجيني في جميع أنحاء العالم، لضمان اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا مع دخول الوباء عامه الثاني.

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وأشار إلى أن العام الجديد قد يحمل انتكاسات في المعركة ضد كورونا.

وتسببت التحورات الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا للفيروس، والتي تبدو أكثر عدوى، في حالة من القلق وأدت إلى فرض قيود سفر جديدة هذا الشهر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الإثنين من جنيف، إنه “ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة في العام المقبل – على سبيل المثال التحورات الجديدة لكوفيد-19 ومساعدة الأشخاص الذين سئموا من الوباء على مواصلة مكافحته”.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تعمل من كثب مع العلماء في جميع أنحاء العالم من أجل “فهم أفضل لأي وجميع التغييرات التي تطرأ على الفيروس وتأثيرها”.

كما أوضح أنه يريد “تأكيد أهمية زيادة قدرة تتبع التسلسل الجيني في جميع أنحاء العالم” ومشاركة المعلومات مع منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة ودول أخرى.

وتابع قائلا “إذا كانت البلدان تبحث وتختبر بشكل فعال، فستتمكن من معرفة التحورات وتعديل الإستراتيجيات”.