مال وأعمال

بريطانيا تسجل رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سكاي نيوز عربية – سجلت بريطانيا 41385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، وذلك في رقم قياسي للإصابات اليومية في ظل انتشار سلالة جديدة للفيروس.

طالع.. الصحة العالمية: العام الجديد قد يحمل انتكاسات في المعركة ضد كورونا

وقالت بوابة إحصاءات فيروس كورونا الحكومية إنها سجلت 357 وفاة جديدة.

وذكرت إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة بإنجلترا: “هذا المستوى المرتفع من الإصابات يثير قلقا متزايدا في وقت تشهد فيه المستشفيات أضعف حالاتها”.

FRA10years

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة سريعة داخل البلاد لكنهم استبعدوا أن تكون أشد فتكا من السلالة المعروفة.

حض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وسجلت بريطانيا أكثر من مليونين و329 ألف إصابة بكورونا، من بينها 71109 حالة وفاة.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا