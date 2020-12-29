وزيرة الهجرة تبحث غدا ترتيبات إعادة المصريين العالقين بالإمارات إلى الكويت

دوت الخليج – قالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إنها ستعقد لقاءً صباح غد الثلاثاء مع ممثلي شركات السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار؛ لترتيب تولي الشركات السياحية تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.

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جاء ذلك عقب إعلان دولة الكويت إعادة فتح أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها، موجهة الشكر للسلطات الكويتية على الاستجابة لاستيعاب العمالة العائدة.

وكشفت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد عن نجاح جهود الوزارة اليوم الإثنين في توفير إقامات لنحو 686 مواطنا مصريا من العالقين بالإمارات الراغبين في التوجه للكويت، منهم 300 بدار إقامة مع توفير وجبات، و386 آخرين بفنادق في إماراتي “دبي والشارقة”.

وكانت الوزارة قد نجحت خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من مؤسسة “مصر الخير” و”بنك مصر” ورجال أعمال إماراتيين ومصريين، وبدعم الدكتور عباس السادات، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وبتنظيم وجهود مينا زاهر المحامي بالإمارات، في تسكين نحو 600 من العالقين.

وأشادت وزيرة الهجرة بالدور الوطني لتكاتف الجهود العربية خاصة قرار دولة الإمارات العربية بمد التأشيرات لمدة شهر لإعطاء فرصة لحين فتح حدود الدول التي أعلنت إغلاقا مؤقتا، موجهة الشكر للسلطات الإماراتية التي يسرت ودعمت جهود إعادة تسكين وتفويج المجموعات المصرية التي كان مقرر لها التوجه للكويت.

وأكدت الوزيرة دور منظومة غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج.

وأكدت استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لجميع أبناء مصر العالقين، مطالبة إياهم بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.