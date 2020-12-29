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بكين تشدد إجراءات مكافحة كورونا مع ظهور حالات محلية

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شينخوا _ قالت السلطات المحلية اليوم، إن بكين وسعت نطاق اختبار الحمض النووي وشددت إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، عقب تقارير جديدة عن ظهور إصابات محلية بالمرض.

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وفي مؤتمر صحفي، قال شيو خه جيان، المتحدث باسم حكومة بلدية بكين، إن المدينة تواجه وضعا قاتما ومعقدا مع استمرار مخاطر حدوث المزيد من الإصابات بالمرض.

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وظهر العديد من الحالات المنقولة محليا مؤخرا في أحياء تشاويانغ وشيتشنغ وشونيي في بكين، لتدق مجددا ناقوس الخطر للوقاية من المرض والسيطرة عليه.

ولتعزيز السيطرة على المرض عند نقاط الدخول، نفذت جمارك بكين منذ 3 سبتمبر الحجر الصحي على 4735 رحلة جوية حتى يوم الأحد، بما في ذلك 188 رحلة دولية.

وقال وانغ هونغ تسون من مكتب تجارة بلدية بكين إنه خلال عطلة رأس السنة الجديدة وعيد الربيع، سيتم ضمان توفير الإمدادات من الضروريات اليومية في العاصمة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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