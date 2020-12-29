نملة الملياردير جاك ما تخطط لضم عملياتها المالية في قابضة منظمة كالبنوك

بلومبرج _ تخطط شركة آنت Ant Group التي يمتلكها الملياردير جاك ما، لضم عملياتها المالية إلى شركة قابضة يمكن تنظيمها مثل البنوك ، وفقًا لمصادر تحدثت لبلومبرج.

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قالت المصادر إن عملاق التكنولوجيا المالية يخطط لنقل أي وحدة تتطلب ترخيصًا ماليًا إلى الشركة القابضة، في انتظار الموافقة التنظيمية، وأن الخطط لا تزال قيد المناقشة وقابلة للتغيير.

تشمل العمليات التي تتطلع Ant إلى دمجها في الشركة القابضة خدمات إدارة الثروات، وإقراض المستهلكين، والتأمين، والمدفوعات، و MYbank ، وهو مقرض عبر الإنترنت تعد Ant أكبر مساهم فيه.

في ظل هيكل الشركة المالية القابضة ، من المحتمل أن تخضع أعمال Ant لمزيد من القيود على رأس المال، مما قد يحد من قدرتها على الإقراض أكثر والتوسع بوتيرة السنوات القليلة الماضية.

أمر المنظمون الصينيون شركة Ant يوم الأحد بوضع خطة لإصلاح أعمالها ، وهي الأحدث في سلسلة من الخطوات لكبح إمبراطورية Ma المالية عبر الإنترنت.

ورغم أنه لم يطالب مباشرة بتفكيك الشركة ، شدد البنك المركزي المصري على أن شركة Ant بحاجة إلى “فهم ضرورة إصلاح أعمالها” والتوصل إلى جدول زمني في أقرب وقت ممكن.

قال فرانسيس تشان ، محلل بلومبيرج إنتليجنس في هونج كونج: “إن نموها سيتباطأ كثيرًا”. وإن تقييم الأعمال غير المدفوعة ، بما في ذلك إدارة الثروات والإقراض الاستهلاكي ، يمكن أن يتقلص بنسبة تصل إلى 75٪.

كانت شركة Ant تستعد الشهر الماضي لإدراج عام من شأنه أن يقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار ، قبل أن يتدخل المنظمون ويفشلون الطرح العام الأولي.

بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر ، يتعين على الشركات غير المالية التي تسيطر على مؤسستين ماليتين على الأقل من مختلف القطاعات الحصول على ترخيص عقد مالي.

كان لدى Ant نحو 11 مليار دولار نقدًا اعتبارًا من يونيو ، وفقًا لإيداع الاكتتاب العام.

وقالت الشركة في نشرة الإصدار في أكتوبر إنها ستستخدم شركتها الفرعية Zhejiang Finance Credit Network Technology Co. للتقدم بطلب للحصول على رخصة الحيازة المالية.

بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر ، يتعين على الشركات غير المالية التي تسيطر على مؤسستين ماليتين على الأقل من مختلف القطاعات الحصول على ترخيص عقد مالي.

يقدر محلل بلومبرج إنتليجينس أن Ant تحتاج إلى ضخ ما لا يقل عن 70 مليار يوان (11 مليار دولار) من رأس المال الجديد فقط لأعمال الإقراض الائتماني.

ويستند هذا الحساب إلى مسودة القواعد التي تتطلب من Ant المشاركة في تمويل 30٪ من القروض ، مع حد أقصى للرافعة المالية للأصول يبلغ خمسة أضعاف.

قال أحد المصادر إن شركة آنت تخطط لترك أعمالها في نمط الحياة الرقمية – الخدمات التي تربط المستخدمين بتوصيل الطعام ، وخدمات الحي عند الطلب وحجوزات الفنادق – خارج الشركة المالية القابضة.

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أضاف إن Ant لا تعمل على اقتراح لتفكيك الشركة في هذا الوقت ، على الرغم من أنها تسعى للحصول على مزيد من التوجيه من المنظمين بشأن الهيكل الذي سيكون مقبولاً وقد يغير خططها بناءً على تلك التعليقات.

قد ينخفض تقييم Ant إلى أقل من 153 مليار دولار ، وفقًا لتشان ، على غرار ما كان عليه قبل عامين بعد جولة لجمع رأس المال.