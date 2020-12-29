وزير المالية: اتفاق تسوية موبكو جاء أقل بمراحل من التعويضات المطلوبة من أجريوم

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن صفقة نقل ملكية 26% من أسهم شركة موبكو إلى وزارة المالية، هي جزء من ملف تسوية النزاع مع نيوتيرن (أجريوم سابقًا)، المساهم في موبكو، موضحًا أنها صفقة محمية تحدد سعرها ضمن إدارة التسوية.

طالع.. عاجل.. أجريوم مصر تبيع كامل حصتها في موبكو لوزارة المالية مقابل 2.9 مليار جنيه

أضاف معيط في تصريح خاص لنشرة دوت الخليج جورنال، أن المفاوضات الأخيرة استغرقت أكثر من 8 أشهر، شهدت خلالها قيمة سهم الشركة تغيرات عديدة صعودًا وهبوطًا، ولم ينعكس ذلك على قيمة التسوية بشكل مؤثر، نظرًا لكون صفقة شراء حصة نيوتيرن هي الجزء الأصغر من قيمة التسوية البالغة 540 مليون دولار (نحو 8.4 مليار جنيه مصري).

بلغت نحو 8.4 مليار جنيه منها 2.9 مليار قيمة نقل ملكية الأسهم

وقال إن الحكومة المصرية استهدفت إغلاق ملف النزاع القائم مع شركة نيوتيرن (أجريوم)، لسنوات طويلة، شهدت اللجوء للتحكيم الدولي، ولذلك فضلت الحكومة إغلاق الملف بالكامل وعدم الاكتفاء بشراء أسهم الشركة في موبكو.

وتابع: ما تم إعلانه في البورصة المصرية أمس كان يخص الصفقة فقط، ولذلك تضمن البيان الإفصاح قيمة نقل ملكية الأسهم إلى وزارة المالية مقابل 2.9 مليار جنيه، فيما صدر عن وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بيان سابق لذلك، تم نشره في البورصات العالمية، يشرح التفاصيل المالية الإجمالية لإنهاء التسوية.

وأضاف د. معيط، أن البيان جاء للتأكيد على الانفراجة التي شهدها هذا النزاع وتوضيح ذلك أمام الأسواق التي تخص وتتابع مستجدات قضية التحكيم وتأثيرها على الشركة. أما تنفيذ الصفقة في البورصة المصرية، فكان بمثابة الخطوة الأخيرة في غلق الملف.

وأكد معيط أن التسوية في مجملها جاءت أقل بمراحل من قيمة التعويضات المطلوبة من الشركة خلال التحكيم.

وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، أمس، عن بيع Agrium Egyption Holdings كامل حصتها في رأسمال الشركة البالغ نسبتها 26%، لصالح وزارة المالية، بواقع 59.573 مليون سهم من أسهم موبكو بقيمة إجمالية نحو 2.9 مليار جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 49.19 جنيه للسهم الواحد، وعلمت بوابة دوت الخليج أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية قامت بدور منفذ الصفقة للطرفين البائع والمشتري.

الجدير بالذكر أن شركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 30.75%، تليها وزارة المالية بنسبة 26%، ثم بنك الاستثمار القومي بنسبة 12.8144%، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 7.62%.

وتستحوذ الشركة المصرية للغازات الطبيعية على حصة بنسبة 5.72%، تليها العربية للاستثمارات البترولية بنسبة 3.03%، ثم بنك ناصر الإجتماعي بنسبة 2.56%، والبنك الأهلى المصري بنسبة 2.56%.

وأعلنت إدارة البورصة أن الصفقة المنفذة تأتي في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتى التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة اجريوم سابقًا “نيوترن حاليًا” وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

وفي 20 ديسمبر الجاري قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إن اتفاقيتي التسوية بين شركة أجريوم وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية – المملوكة الأولى- تضمنت نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بأجريوم في موبكو والبالغ عددها 59.573 مليون سهم إلى وزارة المالية.

وبموجب اتفاق التسوية ستقوم أجريوم بالتناول عن جميع الدعاوى التحكيمية المقامة ضد جمهورية مصر العربية والشركات ذات الصلة، مع العلم بأن اتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لن ينتج عنهما أي التزام مالي على شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو أو الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية وليس لها أي تأثير على النشاط التشغيلي والتمويلي لأي من الشركتين.