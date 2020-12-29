يحيى أبو الفتوح: 1.8 تريليون جنيه ودائع البنك الأهلي و840 مليار جنيه محفظة القروض

فاروق يوسف _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن أن محفظة قروض مصرفه اقتربت من نحو 840 مليارًا، وحصيلة الودائع 1.8 تريليون جنيه مع قرب نهاية 2020.

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وأوضح في تصريحات لنشرة دوت الخليج علي هامش توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع شركة الشرقية للدخان لميكنة متحصلاتها، أن محفظة التجزئة المصرفية لدى البنك بلغت نحو 120 مليار جنيه، ووصلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 80 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة مبادرة التمويل العقاري 9.5 مليار جنيه لصالح 90 ألف عميل.

9.5 مليار جنيه مساهمة البنك في مبادرة التمويل العقاري لصالح 90 ألف عميل

وقال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي استطاع أن يحقق معدلات نمو غير مسبوقة، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن البنك مستمر في التوسع على صعيد الأنشطة كافة، والتي يأتي على رأسها زيادة عدد الفروع الرقمية والتي بلغ عددها حاليًا 19 فرعًا، ومن المخطط زيادتها إلى 600 فرع خلال الفترات المقبلة.

منصة متكاملة للشركات غير المالية عبر ذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال

وأكمل، أن البنك يعمل على وضع منصة متكاملة للشركات غير المالية عبر ذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال.

وتابع، أنه تجري دراسة إطلاق شركة جديدة تعمل في مجال التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة -لم يحدد رأس مالها أو ملامح التأسيس- وذلك بهدف مساعدة المطورين العقاريين.

وقال إن الشركة الجديدة من الممكن أن تشهد شراكات مع بنوك على رأسها بنك مصر وعدد من البنوك الأخرى التي لديها رغبة في الدخول في هذا المجال.