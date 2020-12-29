التنمية الصناعية تبدأ إجراءات تخصيص الوحدات الجاهزة الشهر المقبل

بكر بهجت _ تعتزم هيئة التنمية الصناعية بدء تخصيص الوحدات الجاهزة التي تم طرحها بالمجمعات الصناعية في 7 محافظات خلال الشهر المقبل، حيث تعمل الهيئة حاليًا على الفحص الفني والمالي للمتقدمين.

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وقال اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة، إنها أغلقت باب تلقي الطلبات قبل أسبوعين، ولكن كانت هناك العديد من الطلبات المعلقة التي تم تلقيها.

وأضاف الزلاط في تصريحاته لنشرة «دوت الخليج» الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الهيئة تعمل حاليًا على حصر إجمالي الطلبات، والتي أضيف إليها الطلبات التي كانت إجراءات وأوراق المتقدمين بها غير مكتملة، ما دفع الهيئة للسماح لهم باستكمال أوراقهم وتقديمها، رافضًا الكشف عن عدد المتقدمين الذين تم حصرهم عند غلق الباب.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية منتصف أكتوبر الحالي، 1657 وحدة صناعية جديدة بنظام التمليك أو الإيجار، في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، من إجمالى 4307 وحدات جاهزة وكاملة المرافق.

وكشفت نشرة دوت الخليج في نوفمبر الماضي عن تقدم نحو 1045 مستثمرًا لسحب كراسات الشروط الخاصة بحجز الوحدات الصناعية الجاهزة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 7 محافظات، الأمر الذي دفع الهيئة إلى مد فترة سحب الكراسات وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين.

وقالت مصادر قريبة من الملف حينها، إن التمديد جاء بقرار من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نظرًا لعدم الوصول إلى العدد المستهدف، مشيرين إلى أن عدد المتقدمين لم يتجاوز 1045 مستثمرًا، في حين أن الوحدات المطروحة يصل عددها إلى 1657 وحدة.

وتتيح الوحدات الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة إيجارية 21 جنيهًا للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من 48 وحتى 792 مترًا مربعًا، وفقًا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه.

وأعلنت الوزارة عن تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين، منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات.

كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتين تجاوزتا 6 آلاف جنيه، مشيرة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.

ويوفر كل مجمع صناعي منطقة للخدمات تشمل مباني إدارية ومعارض ومسجدًا ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنكًا ومطعمًا وكافتيريا، وجميع المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة، كما أن كل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق.