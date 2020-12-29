المتحدة للإسكان توافق على شراء 8.7 مليون سهم خزينة على 3 أشهر اعتبارا من اليوم

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أمس، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى أن يكون إجمالي ما في حوزة الشركة من أسهم الخزينة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، قرار الشراء لدعم سعر السهم بالبسوق، على أن يتم التنفيذ اعتباراً من جلسة اليوم وحتى 29 مارس القادم بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

وبحسب إخطار الشراء المرفق ببيان الشركة فقد قررت شراء عدد 8.710 مليون سهم ، وعينت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية لتكون شركة السمسرة المنفذة لعملية الشراء.

وفي 17 مارس الماضي، وافق مجلس إدارة المتحدة للإسكان على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية – 10% من إجمالي أسهم الشركة-.

وقد قامت الشركة بشراء عدد 4.502 مليون سهم وبنسبة 1.59% خلال مدة التنفيذ التي إنتهت في 18 يونيو الماضي.

وقرر مجلس الإدارة في منتصف يوليو الماضي الموافقة على استئناف شراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

وقد قامت المتحدة للإسكان بشراء عدد 4.208 مليون سهم بنسبة 1.49% خلال مدة التنفيذ التي انتهت في 16 أكتوبر الماضي، وبذلك يكون إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 8.710 مليون سهم بنسبة 3.08%.

وفي 16 إبريل الماضي اعتمدت الجمعية العامة العادية الموثقة قرار مجلس الإدارة في 17 مارس بشأن شراء أسهم الخزينة، والموافقة على أثار شراء أسهم الخزينة على زيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية أو زيادة النسبة الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريقة بيعها للغير..

كما وافقت العمومية على شراء أسهم خزينة لمدة عام في حدود النسب المقررة قانونا والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة وذلك على زيادة نسب المساهمين الرئيسين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة أو زيادة النسبة الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريقة بيعها للغير.