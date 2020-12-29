4 بنوك تغطي صكوك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة 600 مليون جنيه

رنا ممدوح _ شاركت 4 بنوك في تغطية اكتتاب صكوك الإجارة – المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- والصادرة عن المجموعة المالية هيرميس للتصكيك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة 600 مليون جنيه، وهي بنوك الأهلي والقاهرة وقناة السويس والأهلي المتحد.

300 مليون جنيه حصة الأهلي والقاهرة و100 مليون للأهلي المتحد

وعلمت نشرة دوت الخليج أن بنكي الأهلي المصري والقاهرة استحوذا على نصف الإصدار بقيمة 300 مليون جنيه، واكتتب بنك قناة السويس بنحو ثلث الطرح بواقع 200 مليون جنيه، واكتتب البنك الأهلي المتحد بقيمة 100 مليون جنيه.

بنك قناة السويس استحوذ على الثلث بحصة 200 مليون جنيه

كان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد أعلن في بيان أمس عن موافقة الهيئة على طرح صكوك بقيمة 600 مليون جنيه، دون الكشف عن جهة الإصدار.

وقال رئيس الهيئة، إن الصكوك ذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المصري بالإضافة إلى نسبة الهامش قدرها (0.75%ـ)، على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من المركزي كل ستة أشهر ويصرف كل ستة أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.

وأشار د. عمران إلى أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقي مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها إلى 10 مليارات جنيه العام المقبل.

وحصلت القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية على موافقة الجمعية العامة غير العادية في 22 ديسمبر الجاري، على إصدار الصكوك لمدة حدها الأقصى 84 شهرًا تطرح للاكتتاب طرحًا خاصًّا للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية بنسبة 100% وتقيد بالبورصة المصرية.

وعينت القاهرة للاستثمار والتنمية، المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد ومنسق رئيسي ومدير للاكتتاب، واختارت برايم كابيتال مستشارًا ماليًّا مستقلًّا.

فيما تعاقدت مع شركة هيرميس للتصكيك لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها منظم الإصدار، واختارت البنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك القاهرة كضامنين للطرح.

ووقع الاختيار على مكتب ذو الفقار وشركاه لتقديم الاستشارات القانونية، وشركة ميريس الشرق الأوسط لتقييم درجة التصنيف الائتماني للشركة والأصول محل التصكيك.

وأعلنت الشركة أن الغرض من الإصدار وهو استرداد التكاليف الاستثمارية التي أنفقتها الشركة على الأصول محل التصكيك، واستخدامها في أنشطة الشركة من أجل التوسعات المستقبلية في قطاع التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي، وفي سداد التزامات الشركة المالية ومن بينها التزاماتها تجاه البنوك المقرضة.

وبناء عليه قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة ببيع الأصول محل التصكيك إلى الشركة المصدرة، وهي عبارة عن أرض ومباني مدرسة فيوتشرز الفرنسية الدولي / الألمانية لغات بمدينة الرحاب، وأرض ومباني مدرسة طلائع المستقبل لغات- الرحاب، وأرض ومباني مدرسة طلائع المستقبل بنات الابتدائية 1، 2، وأرض ومباني مدرسة عثمان بن عفان – بمدينة الرحاب.