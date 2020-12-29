البورصة تصعد 0.3% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، ليتداول عند مستوى 10690 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.56%، و 0.59% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورة مبلغ 765.364 مليون جنيه على 120 شركة من خلال 2.349 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 175.603 مليون سهم بقيمة إجمالية 702.413 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 42 شركة مقابل تراجع 7 شركات في حين لم تتغير أسعار 71.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بمبلغ 3.109 مليون جنيه، بضغك من المؤسسات التي خققت صافي مبيعات بمبلغ 4.227 مليون جنيه، مقابل 1.117 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.903 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 8.471 مليون جنيه، مقابل 6.567 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بمبلغ 1.205 مليون جنيه، منها 620.263 ألف جنيه للمؤسسات، و585.730 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.20%، تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 4.74%، ثم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 4.41%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.85%، تلاه سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 4.84%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 1.77%.