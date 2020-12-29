الأسهم اليابانية تتجاوز ذروة 3 عقود بدعم آمال زيادة حجم التحفيز الأمريكي

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– أغلقت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء عند قمة أكثر من 30 عاما، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بدعم آمال في زيادة حجم حزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.
طالع.. أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بدعم آمال التحفيز الأمريكي
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.63 بالمئة إلى 27292.37 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 أغسطس 1990، في حين سجل أيضا أكبر مكاسبه اليومية منذ منتصف يونيو.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 بالمئة إلى 1819.18 نقطة، وهو أفضل مستوى عند الإغلاق منذ أكتوبر 2018.
وقال تاكاشي هيروكي كبير المحللين لدى مونيكس سكيوريتيز “المستثمرون الذين يشترون الأسهم اليوم يكوّنون مراكز جديدة لعام 2021”.
صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين لصالح تلبية مطلب الرئيس دونالد ترامب بشأن مدفوعات تحفيز بقيمة ألفي دولار للأمريكيين المؤهلين، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت بشأنه.
وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. وكان قطاعا شركات الطيران والنقل البري المرتبطان بالدورة الاقتصادية من بين أكبر القطاعات ربحا في البورصة الرئيسية.
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