عاجل.. الرقابة المالية تمهد مهلة توفيق أوضاع الشركات مع شروط الطرح

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في أخر اجتماعات 2020 على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح.

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تصل المدة الجديدة إلى ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكد د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار مجلس الإدارة الصادر برقم (210) لسنة 2020 جاء تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر.

كما يتماشى القرار مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من أثارها.

طالع نص قرار الرقابة المالية

وشدد د. عمران على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31/3/2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.