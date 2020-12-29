عاجل .. أحمد كجوك وشيرين الشرقاوي وعبد الحليم عمر أعضاء بمجلس إدارة موبكو

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رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، في جلسته المنعقدة أمس، الموافقة على استقالة شركة أجريوم اجيبشن هولدنجز رقم 1 كوربوريشن وممثليهم وهم: جريجوري ماكجلون، وفاروق صالح ناصر، وأشرف عز الدين محمد.
طالع.. وزير المالية: اتفاق تسوية موبكو جاء أقل بمراحل من التعويضات المطلوبة من أجريوم
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، عن قبول ضم كلا من أحمد كجوك، وشيرين الشرقاوي وعبد الحليم عمر لعضوية مجلس الإدارة ممثلين عن وزارة المالية.
جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، أمس عن بيع Agrium Egyption Holdings كامل حصتها في رأسمال الشركة البالغ نسبتها 26%، لصالح وزارة المالية.
وأفادت الشركة بأن أجريوم مصر باعت 59.573 مليون سهم من أسهم موبكو بقيمة إجمالية 2.930.441 مليار جنيه.
وفي 20 ديسمبر الجاري قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إن اتفاقيتي التسوية بين شركة أجريوم سابقاً ( نيوترن حاليا) وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية – المملوكة الأولى- تضمنت نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بأجريوم في موبكو والبالغ عددها 59.573 مليون سهم إلى وزارة المالية.
وبموجب اتفاق التسوية ستقوم أجريوم بالتناول عن كافة الدعاوي التحكيمية المقامة ضد جمهورية مصر العربية والشركات ذات الصلة، مع العلم بأن إتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لن ينتج عنهما أي التزام مالي على شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو أو الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية وليس لها أي تأثير على النشاط التشغيلي والتمويلي لأي من الشركتين.
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