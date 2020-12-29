عاجل .. أحمد كجوك وشيرين الشرقاوي وعبد الحليم عمر أعضاء بمجلس إدارة موبكو

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، في جلسته المنعقدة أمس، الموافقة على استقالة شركة أجريوم اجيبشن هولدنجز رقم 1 كوربوريشن وممثليهم وهم: جريجوري ماكجلون، وفاروق صالح ناصر، وأشرف عز الدين محمد.

طالع.. وزير المالية: اتفاق تسوية موبكو جاء أقل بمراحل من التعويضات المطلوبة من أجريوم

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، عن قبول ضم كلا من أحمد كجوك، وشيرين الشرقاوي وعبد الحليم عمر لعضوية مجلس الإدارة ممثلين عن وزارة المالية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، أمس عن بيع Agrium Egyption Holdings كامل حصتها في رأسمال الشركة البالغ نسبتها 26%، لصالح وزارة المالية.

وأفادت الشركة بأن أجريوم مصر باعت 59.573 مليون سهم من أسهم موبكو بقيمة إجمالية 2.930.441 مليار جنيه.

وفي 20 ديسمبر الجاري قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إن اتفاقيتي التسوية بين شركة أجريوم سابقاً ( نيوترن حاليا) وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية – المملوكة الأولى- تضمنت نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بأجريوم في موبكو والبالغ عددها 59.573 مليون سهم إلى وزارة المالية.

وبموجب اتفاق التسوية ستقوم أجريوم بالتناول عن كافة الدعاوي التحكيمية المقامة ضد جمهورية مصر العربية والشركات ذات الصلة، مع العلم بأن إتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لن ينتج عنهما أي التزام مالي على شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو أو الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية وليس لها أي تأثير على النشاط التشغيلي والتمويلي لأي من الشركتين.