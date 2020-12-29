ماونتن فيو تتعاقد مع هواوي لإدخال تكنولوجيا مراكز البيانات الجاهزة في آي سيتي

وقعت شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة هواوي تكنولوجيز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية بمشاريع Mountain View icity لتصبح أول مدينة تفاعلية ذكية في مصر، وذلك باستثمارات تخطت المليون دولار.

طالع.. عمرو سليمان: مبيعات ماونتن فيو تجاوزت المستهدف اعتمادا على التسويق الرقمي

ووفق بيان، تضم تلك الاتفاقية محورين، الأول هو إنشاء مراكز البيانات الجاهزة ، وهو مركز ضخم موصل بإنترنت فائق السرعة، يتكون من غرفة تحكم مركزية، وكاميرات، وبوابات في جميع أنحاء المشروع لتوفير الخصوصية والامان للعملاء.

ستعمل هذه التكنولوجيات الحديثة على رفع مستوى الراحة لجميع السكان، فعلى سبيل المثال عند استخدام المصعد، تتمكن الكاميرات من تحديد الشخص، ونقله الى الطابق الخاص به بدون الحاجة للاختيار يدويا.

المحور الثاني

أما المحور الثاني، فيرتبط بإنترنت الأشياء‏، وهو عبارة عن شبكة تتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها في الكومباوند عبر بروتوكول الإنترنت.

وتشمل هذه الأجهزة الأدوات، والمستشعرات، والحساسات، وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، لتقدم خدمات فائقة السرعة للعملاء.

كما تتضمن أيضاً الربط بين الانترنت، والتليفونات، والتليفزيونات، وغيرها من الأجهزة لتسهيل التفاهم والترابط بين الكومباوند والعميل.

وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، إن استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وغيرها من التقنيات الخاصة بالعمل على إنشاء وتطوير مدن أكثر ذكاءً، تحقق الاستدامة لساكنيها وتعمل على تحسين الحياة، وهذا ما نسعى له.

وأضاف، أن مشروع icity يعد تجربة فريدة من نوعها بتصاميم مختلفة وغير تقليدية، وتكنولوجيا متطورة مثل التي تستخدمها أرقى التجمعات السكنية في العالم، وذلك بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن جانب أخر، أكد تيد وانج منج يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز، أن هواوي تسعى دوماً للتعاون المثمر مع القطاعات المختلفة لدعم وتعزيز التحول الرقمي في شتى المجالات.

أضاف، أن هواوي ترى قطاع العقارات يعد من القطاعات الديناميكية حالياً بالسوق المصري، وتستثمر فيها الدولة من خلال الاهتمام بإنشاء مدن ذكية وعصرية تتناسب مع التكنولوجيا التي يتطلبها العالم والسكان اليوم.

وتابع وانج منج، أن أحد أهداف تلك الشراكة هو دعم ماونتن فيو لتحقيق رؤيتهم في خلق مجتمع سعيد ومتصل لأننا نؤمن ان الذكاء هو الطريق، والسعادة هي وجهة الوصول. فلقد أصبح من الضروري خلق شبكات داخل المجمعات السكنية لتقديم عصر ذكي ولاسلكي بالكامل، حيث يقضي السكان 60% من وقتهم داخل الكومباوند، مما يؤكد أهمية التطوير المستمر لتوفير أعلى سبل الراحة.

وأكد عل حرص الشركة على تقديم أفضل خدماتنا من خلال العمل على توفير بنية تحتية ذكية، مثل الإضاءة الذكية، ومواقف السيارات الذكية.