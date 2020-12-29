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كابيتال بنك الأردني يستحوذ على أصول لعوده اللبناني في الأردن والعراق

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العربية نت _ قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني، باسم السالم، إن المجموعة أتمت اليوم الثلاثاء، اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عوده اللبناني في العراق والأردن في مسعى لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك الأردنية، لرويترز، أن الاتفاقية، التي اتفق كلا الطرفين على عدم الإفصاح عن قيمتها، تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق.

وتابع السالم: “تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق”.

وسترفع أصول مجموعة كابيتال بنك التي مقرها عمّان بنحو الثلث إلى 3.7 مليار دينار أردني (5.23 مليار دولار)؛ وستتجاوز حقوق المساهمين 400 مليون دينار.

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توسع بنك عوده في الأردن والعراق في إطار مسعى إقليمي قوي قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت بنوكه بحالة من الشلل، مما دفع بعضا منها إلى بيع أصول.

وكان بنك المال المعروف باسم “CAPITAL BANK” في الأردن، قد وقع في سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية غير ملزمة وحصرية للاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع الأردن والعراق لبنك عودة اللبناني، وإجراء دراسة نافية للجهالة لكافة المناحي المتعلقة بالصفقة.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، أعلن عن محادثات حصرية للاستحواذ على أنشطة بنك عوده اللبناني في مصر، وسط اتجاه البنوك اللبنانية للتخارج من عدة دول للتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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