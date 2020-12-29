مشتريات المؤسسات الأجنبية ترفع مكاسب البورصة إلى 0.51% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 10712 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.20%، ليتداول عند مستوى 58.99 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.73%، و 0.76% على التوالي.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.319.721 مليار جنيه، على 174 شركة من خلال 21.895 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 175.603 مليون سهم بقيمة إجمالية 702.413 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل ارتفاع 39، في حين لم تتغير أسعار 47.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.127 مليون جنيه، منها 15.327 مليون جنيه للمؤسسات، و799.577 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 11.222 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 12.503 مليون جنيه، مقابل 1.281 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.904 مليون جنيه، منها 4.241 مليون جنيه للمؤسسات، و663.216 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.27%، تلاه سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.92%، ثم سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.57%.

في حين تصدر سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.89%، تلاه سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 8.68%، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 7.93%.