الصعيد العامة للمقاولات توافق على استئناف شراء أسهم الخزينة بحد أقصى 10%

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، في جلسته المنعقدة أمس على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة بحد أقصى أن يكون إجمالي ما بحوزة الشركة 10% من إجمالي الأسهم.

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وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، قرار الشراء لدعم السهم بالسوق، على أن يتم التنفيذ اعتباراً من جلسة اليوم وحتى 29 مارس القادم.

وذلك بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وعينت بايونيرز لتداول الأوراق المالية شركة السمسرة المنفذة.

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات استثنائية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الراغبة في شراء أسهم خزينة.

وفي 17 مارس الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

وقد قامت الشركة بشراء عدد 44.839 سهم بنسبة 5.89% خلال مدة التنفيذ التي انتهت في 18 يونيو الماضي.

وفي 8 أغسطس وافق مجلس الإدارة على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى أن يكون مافي حوزة الشركة من أسهم الخزينة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

وقد قامت الشركة بشراء عدد 20.089 مليون سهم بنسبة 2.64% خلال مدة التنفيذ التي انتهت في 9 نوفمبر الماضي، وبذلك يكون إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 64.929 سهم بنسبة 8.52%.

واعتمدت الجمعية العامة العادية في 9 مايو الماضي قرار مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافق على آثار شراء أسهم الخزينة على زيادة نسب المساهمين الرئيسيين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة أو زيادة النسبة الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريقة بيعها للغير.

كما وافقت العمومية على شراء أسهم خزينة لمدة عام في حدود النسب المقررة قانونا والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة على زيادة نسب المساهمين الرئيسيين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة أو زيادة النسبة الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريقة بيعها للغير.