الرئيس السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجاري وهم كل من عبير كمال بكر ابراهيم و شيرين محمد حسنين البسيونى.

كما شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري فى وظيفة مستشار تجاري وهم كل من هيثم أحمد عبد الغنى ومحمد صلاح عبدالرحمن محمد و وائل محمد حسام الدين .

وقالت الوزيرة إن اعتماد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية على عاتق اعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم.

وتابعت أن ذلك يأتي في ظل الدور المحورى الذى يلعبه التمثيل التجارى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية ، وأحد الركائز الأساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولى لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى.