صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية سيف

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وكالات _ أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم، عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.
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وكمنصة أمنية مبتكرة، ستتركز أعمال “سيف” على 4 مجالات رئيسية تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عددا من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.
وستلعب “سيف” دورا رائدا في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.
ويأتي إطلاق “سيف” تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الأربعة سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.
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