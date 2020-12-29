بلومبرج _ قالت هيئة الطيران المدني في سنغافورة، إن الحكومة سوف تعزز قطاع الطيران بحزمة تقدر بـ 10 ملايين دولار. وقالت الهيئة، إن الحزمة تهدف لتدعيم الشركات والعاملين في قطاع الطيران. وكانت حكومة سنغافورة قد قدمت مساعدات إضافية في وقت سابق لدعم قطاع الطيران. وأوضحت الهيئة أن التمويل يهدف لدعم التطوير وتبني تكنولوجيات وإجراءات لحماية العاملين في قطاع الطيران من الاصابة بفيروس كورونا. وأضافت أنه سوف يتم تقديم مزيد من الدعم للعاملين في مجال الطيران من طيارين ومراقبين ومهندسي صيانة الذين يتعين عليهم دفع مصاريف الترخيص والتقييم الطبي، حيث سوف يتم خصم المصاريف المفترض دفعها من الأول من أبريل هذا العام حتى 31 مارس المقبل. وسوف تعمل هيئة الطيران على تقديم ” الدعم لشركات الطيران وإعادة تدريب الطياريين والحفاظ على مستوى مهاراتهم”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سنغافورة تقدم دعم إضافي لقطاع الطيران بقيمة 10 ملايين دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.