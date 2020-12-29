البورصة تختتم تدريب الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

رنا ممدوح _ اختتمت البورصة المصرية برنامجها التدريبي المقدم للدفعة الثالثة ” 65 متدرب ” من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالاكاديمية الوطنية للتدريب ، والذي تضمن 6 محاضرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، تضمنت جزء أكاديمي وأخر تطبيقي عملي من خلال نموذج محاكاة عملية التداول في البورصة.

وألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية محاضرة في ختام البرنامج التدريبي بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب.

وبحسب بيان صادر عن البورصة اليوم، فأكدت راغب بعد ترحيبها برئيس البورصة، على أهمية البورصات في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية لدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتعاون مع البورصة يدعم جهود الاكاديمية في تنويع خبرات ومعارف التنفيذين في شتى المجالات وبالاخص المرتبطة بأسواق المال.

فيما استعرض الدكتور محمد فريد، هيكل برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل غير المسبوق الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016 ، والذي تضمن مزيج متكامل ومتناغم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعية وكذا الاصلاحات الهيكلية بالتوازي مع سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.

وأكد أن كافة العلوم الاقتصادية تشترط لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة تضمنها اجراءات وأدوات وسياسات تسهم في تخفيف اي ضغوط تنتج عن برامج الاصلاح، وهو ما تضمنه برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

ووفقاً لفريد” : نعمل بالتعاون مع الأكاديمية على تزويد قيادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة في دعم برامج النمو والتنمية الاقتصادية، وكذا أساسيات الادخار والاستثمار “.

وتابع رئيس البورصة أن لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

تضمن البرنامج التدريبي 6 محاضرات تتضمن تعريف المتدربين بالبورصة وكيفية عملها ودورها في الاقتصاد وموقعها في المنظومة الاقتصادية، وكذا أساسيات التداول والاستثمار والادخار، وكذا تعريف المتدربين على كيفية استخدام نموذج محاكاة يمكنهم من التعامل والاستثمار بيعا وشراء للاوراق المالية المقيدة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وتخرج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، ونحو 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

ويأتي التعاون بين البورصة المصرية والاكاديمية الوطنية للتدريب تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من التنفيذيين وتأهيلهم للقيادة المؤثرة مسلحين بكافةً المهارات التي يتطلبها سوق العمل.