نيفين جامع: الحكومة أصدرت عدة قرارات لضبط القطاع الصناعي وتوفير احتياجات السوق

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن عام 2020 شهد إصدار العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي لضبط المنظومة وتلبية لاحتياجات السوق.

طالع.. نيفين جامع: 2020 عام الحفاظ على الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي رغم تبعات كورونا

وأضافت في بيان للوزارة حول حصاد العام، إن القرارات التي تم إصدارها تمثل أبرزها في قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المصري بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة.

أضافت أن العام 2020 شهد أيضا إصدار قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.

كما تم إصدار قرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020.

ولفتت نيفين جامع إلى إصدار قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، وقرار بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة.

وأشارت الوزيرة إلى أنع تم إصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، وقرار آخر بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية وبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.