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آمال التحفيز الأمريكي تقود أسعار النفط للارتفاع

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_  ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم تحرك الولايات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة، والتي قد تزيد الطلب على الوقود وتحفز النمو الاقتصادي.

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وارتفع خام برنت 72 سنتا بما يعادل 1.4% إلى 51.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.4% إلى 48.29 دولار للبرميل.

هذا وصوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمس الاثنين لصالح تلبية طلب الرئيس دونالد ترامب جعل مدفوعات مساعدات كوفيد-19 ألفي دولار. ولكن لا تزال هناك حاجة لتصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على هذا الإجراء.

وصعدت الأسهم العالمية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم على خلفية آمال التحفيز الأمريكية.

ومع ذلك، فإن المخاوف إزاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا حدت من المكاسب.

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وأدى ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض قيود على الحركة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى القريب والتأثير على الأسعار، في حين ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات والإصابات في أنحاء من أوروبا وأفريقيا.

ويترقب السوق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، في الرابع من يناير المقبل.

وتعمل أوبك+ على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق.

ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في يناير. وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس القدر في فبراير.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين إنه يتوقع طلبا إضافيا على النفط بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا العام القادم، مشيرا إلى أن الطلب العالمي على الخام لا يزال دون مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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