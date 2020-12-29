البنك الأهلي المصري يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 8.89%

رنا ممدوح _ قلص البنك الأهلي المصري حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 27.83% إلى 8.89%.

طالع.. بيت التأمين المصري السعودي رفعت حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 11.2%

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك الأهلى المصري قام ببيع عدد 7.575 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 69.318 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 9.15 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

ورفع محمد فرج المحيربي حصته في رأسمال المجموع من 10.023% إلى 17.523%، بشراء 3 مليون سهم بقيمة إجمالية 27.315 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 9,1052 جنيه، وقامت هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

ورفع على محجوب حصته من 2.3504% إلى 5.73%، بشراء 1.352 مليون سهم بقيمة إجمالية 12.338 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 9.1258 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن بيت التأمين المصري السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 18.45%، يليها محمد فرج المحيربي بنسبة 17.5%، تليها تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 8.52%، ثم على محجوب بنسبة 5.73%.