تركيا وبريطانيا توقعان اتفاق تجارة حرة لمرحلة ما بعد بريكست

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وكالات _ وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.
طالع.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينشران الاتفاقية التجارية لخروج المملكة من التكتل
ووقع وزيرا التجارة من كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بعد نقله التلفزيون.
وقال وزير التجارة التركي روهصار بكجان إنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.
وقالت وزارة التجارة البريطانية يوم الأحد، إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية. وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019.
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