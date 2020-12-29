المهيدب القابضة تبيع كامل حصتها في بايونيرز بقيمة 590 مليون جنيه

رنا ممدوح _ تخارجت شركة المهيدب القابضة من بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ببيع كامل حصتها في رأس المال البالغة 13.98% لصالح شركة عبد القادر المهيدب وأولاده.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المهيدب القابضة باعت عدد 147.508 مليون سهم من أسهم بايونيرز بقيمة إجمالية 590.035 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 4 جنيهات للسهم الواحد، وقامت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وبناء على الصفقة فقد ارتفعت حصة شركة عبد القادر المهيدب وأولاده في رأسمال بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من 0.39% إلى 14.38%.

الجدير بالذكر أن شركة عبد القادر المهيدب وأولاده أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بايونيرز القابضة بنسبة 14.38%، تليها عضو مجلس الإدارة طه التلباني بنسبة 10.03%، ثم رئيس مجلس الإدارة وليد زكي بنسبة 7.46%، وهشام حافظ عضو مجلس الإدارة بنسبة 7.22%.