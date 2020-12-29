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وزارة الثقافة تقرر إلغاء احتفالات العام الجديد في مختلف المحافظات

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دوت الخليج _ أعلنت وزارة الثقافة تعليق احتفالات ليلة العام الجديد.

وقالت الوزارة أن القرار يشمل مختلف الهيئات والقطاعات وفي المسارح والمواقع والمنشات التابعة لها بجميع المحافظات.

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أضافت أن تعليق الاحتفالات يأتي تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة باجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على السلامة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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