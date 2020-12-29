البنك التجاري الدولي يفصح عن الأثر البيئي لعملياته عبر مشروع CDP

دوت الخليج – كشف البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن الأثر البيئي لعملياته من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهي منظمة عالمية لا تهدف للربح تدير منصة للإفصاح البيئي حول العالم، وذلك خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

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وأكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أهمية الإفصاح باعتباره خطوة أساسية في سبيل تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وذلك بالتزامن مع الجهود التي يبذلها البنك لدمج ممارسات الاستدامة في جميع العمليات التشغيلية.

وأشارت إلى أن الإفصاح يساهم في إدارة المخاطر البيئية وتحديد الفرص المتاحة ومتابعة ورصد ما تم إنجازه في هذا الصدد، إلى جانب إيجاد فرص جديدة عبر تكاتف جميع الجهود بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأوضحت الدكتورة داليا عبد القادر أهمية التزام المؤسسات بممارسات الإفصاح والشفافية لمتابعة ما يتم إنجازه نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وهو ما يلتزم به البنك التجاري الدولي بانتظام عبر خمس سنوات.

ومن جانبه، شدد ديكستر جالفين، المدير العالمي للمؤسسات وسلاسل الإمداد والتوريد في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، على أهمية الدور الكبير الذي سيلعبه القطاع الخاص في الانتقال نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة.

وأضاف أن الخطوة الأساسية الأولى للمؤسسات هي الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالممارسات البيئية.

وأكد جالفين أن البنك التجاري الدولي انضم إلى مجموعة من كبرى الشركات التي تفصح سنويًا عن بياناتها البيئية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر مشروع (CDP)، وهو ما يساهم في بناء الثقة من خلال الشفافية، والكشف عن المخاطر وتحديد الفرص المتاحة.

وتابع: فضلًا عن تعزيز قدرتها التنافسية ومتابعة ما تم إنجازه في سبيل تحقيق أهدافهم البيئية. وأضاف جالفين أنه يتطلع إلى مشاهدة التقدم الذي يتم إحرازه في رحلة الاستدامة الخاصة بكل مؤسسة.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حدد البنك التجاري الدولي معايير الصناعة المالية الإقليمية عبر التزامه بالإفصاح عن ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) والتي تعكس نزاهته وواجبه تجاه المستثمرين والمساهمين.

ويعد إدراج البنك التجاري الدولي من قبل مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو إطار عمل لإعداد التقارير البيئية وفقًا لمعايير صارمة، بمثابة شهادة على حرص البنك المستمر في تبني معايير عالمية لقياس والإبلاغ عن أثره البيئي على المجتمع.