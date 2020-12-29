المركزي ووزارات اقتصادية ضمن 26 جهة لها حق ضبط مخالفي عدم ارتداء الكمامة

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا أناط بمأموري الضبط القضائي سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري ضد مخالفي عدم ارتداء الكمامة، اعتبارا من الأحد 3 يناير، بحسب بيان أوردته بوابة الأهرام.

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ونصت المادة الثانية من القرار رقم 9452 لسنة 2020، على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.

وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري ؛ إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات الآتية:

أولاً: الوزارات (الإسكان، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، والموارد المائية والري، والنقل، والتنمية المحلية، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والدفاع، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية “مصلحة الضرائب العقارية”، والأوقاف).

ثانيًا: الهيئات والجهات (البنك المركزي المصري المصري، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونقابة المهندسين، والشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية)، وعدد من العاملين في كل محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد؛ والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2701 لسنة 2020.