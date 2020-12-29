الرئيس السيسي يوجه بتعميم آليات التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية

دوت الخليج – بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

طالع.. السيسي يوجه بتركيز اقتصادية قناة السويس على زيادة فرص استثمارات توطين التكنولوجيا

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلية بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول أيضا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي.

وأشار إلى تضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد، أخذا في الاعتبار أن المنظومة توفر تأمينا متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية.

وتابع: وذلك بما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن عن طريق المنصات الإليكترونية المختلفة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوي الاداء وكذلك التيسير على المواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

كما شارك: هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.