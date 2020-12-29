مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة 0.73% وسط تداولات قاربت ملياري جنيه

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10736 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.73%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.17%، وأغلق عند مستوى 59.01 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.01%، و 1.09% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.916.810 مليار جنيه على 186 شركة من خلال 42.506 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 175.603 مليون سهم بقيمة إجمالية 702.413 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 101 شركة مقابل تراجع 46 في حين لم تتغير أسعار 39.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.786 مليون جنيه، منها 8.240 مليون جنيه للمؤسسات، و1.546 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بمبلغ 9.670 مليون جنيه، منها 5.357 مليون جنيه للأفراد، و4.403 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بمبلغ 25.951 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 14.675 مليون جنيه، مقابل 14.649 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 60.98% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على3.72 % والعرب على 35.3% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 50.53% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.46%.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.22%، تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 7.18%، ثم سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 6.36%.

في حين تصدر سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.86%، تلاه سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 8.68%، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 7.69%.

وأرجع عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء مؤشرات البورصة المصرية في الساعات الأخيرة من عام 2020 إلى ارتفاع حصة المؤسسات من التداول اليومي لأعلى من 50%، وبدعم أيضاً من القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب.

وأوضح عبد الفتاح أن ارتفاع حصة المؤسسات يرجع إلى تكوُّن مراكز جديدة أو نقل بعض المحافظ استعدادا لاستقبال العام الجديد، مشيراً إلى أن المسار المتوقع لعام 2021 إيجابيا.

ويرى أن عام 2020 ترك نقطة قوة تعتمد عليها سوق المال المصرية في سيناريوهاتها القادمة، وهو تحسن أحجام السيولة وتجاوز التداولات اليومية المليار جنيه.

ورشح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، قطاع البتروكيماويات لقيادة البورصة لتحقيق قفزة خلال الربع الأول من 2021.

ومن جانبه، قال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي اخترق مقاومة ثانوية بجلسة اليوم عند مستوى 10730 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب.

ورجح أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مواصلة الحركة التصحيحية بأخر جلستين من العام لكسر مستوى 10950 نقطة.

وأضاف: “وفي حال حدوث ذلك ننصح بانتقاء الأسهم التي تتدفق اليها السيوله والتي تخترق المقاومات الخاصة بها حيث ستكون ذات أداء أفضل وستمثل فرص جيدة للمتاجرة السريعة”.