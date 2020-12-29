المركزي: أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020

فهد حسين – كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.

طالع.. البنك المركزي المصري يوضح تفاصيل وأهداف قرار تمديد إلغاء الرسوم والعمولات

كما نوه إلى استحواذ 6 بنوك على نحو 68.3% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي 2018- 2019.

وذكر المركزي، في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن هيكل أصول القطاع المصرفي اتسم بالسيولة المرتفعة، حيث مثلت محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك نحو 62.6% من إجمالي الأصول.

وأكد المركزي استقرار ودائع القطاع المصرفي، لاسيما وأن ودائع القطاع العائلي استحوذت على الحصة الأكبر من حجم الودائع بنسبة 68% خلال العام المالي المنتهي يونيو الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع بمعدل بلغ 9.1 % في العام المالي الماضي، لتمثل نحو 77.4 % من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين بنهاية يونيو 2019.

وأشار المركزي إلى مواصلة رصيد إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعه في يونيو 2020 بمعدل بلغ 6.2%، مقارنةً بمارس من نفس الماضي، الأمر الذي يعكس مدى ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي في ظل جائحة كورونا.

32% نموا بأرباح البنوك

ولفت المركزي إلى ارتفاع صافي أرباح القطاع بمعدل نمو بلغ نحو 32% في العام المالي 2018-2019 مقارنةً بمعدل نمو العام السابق والذي بلغ نحو 2.4%، الأمر الذي انعكس على تحسن مؤشرات الربحية.

وارتفع العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وصافي هامش العائد ليسجلوا 1.8% و23.4 % و1.4 %، على التوالي.

تراجع نسبة القروض غير المنتظمة

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في يونيو 2020 لتسجل 3.9%، وذلك بعد أن ظلت مستقرة تقريبا في العام المالي 2018-2019 والسابق له عند نحو 4.1%.

وواصلت البنوك احتفاظها بنسبة عالية لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة، والتي بلغت 97.6% في العام المالي 2018-2019، و97.2% في يونيو 2020، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأشار المركزي إلى ارتفاع معدل كفاية رأس المال في العام المالي الماضي 2018-2019 إلى 17.7 % مقارنةً بنسبة 15.7 % في العام السابق، كما واصل المعدل ارتفاعه ليسجل 20.1 % في يونيو 2020.

أما متوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية فبلغ 44.4 % و67.7% على التوالي في العام المالي 2018-2019، كما ارتفع إلى 54.3 % و70.3% على التوالي في يونيو 2020.

وسجلت نسبة إجمالي القروض للودائع 46.7% في العام المالي 2018-2019 وارتفعت إلى 47.1 % في يونيو 2020، وبلغت نسبة تغطية السيولة 932.5% للعملة المحلية، ونحو 170% للعملة الأجنبية في يونيو 2020.

كما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 257.5 % للعملة المحلية و160.9 % للعملة الأجنبية، بحسب المركزي.

أكبر 6 بنوك تستحوذ على 68.3% من المركز المالي للقطاع

وكشف المركزي في تقريره أيضا، عن زيادة عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً إلى 6 بنوك، من خمسة فقط في الأعوام الماضية.

وأوضح المركزي أن تلك البنوك مثلت نحو 68.3% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي 2018- 2019، كما كونت متطلبات رأس مال إضافية، فضلاً عن تمتعها بمؤشرات سلامة مالية جيدة.