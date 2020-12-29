اليورو يسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين أمام الدولار

سكاي نيوز عربية – سجل اليورو أعلى مستوى له في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي، الثلاثاء، مع تحسن شهية المستثمرين للعملات العالية المخاطرة، مثل الدولارين الأسترالي والكندي، وسط توقعات بأن الكونجرس سيزيد مدفوعات التحفيز للأمريكيين.

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وصعد اليورو 0.4% إلى 1.2274 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018، حسب ما ذكرت وكالة .

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.35% إلى 89.92، غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين ونصف البالغ 89.72، الذي هوى إليه في 17 ديسمبر، وفق ما ذكرت وكالة .

ويراهن المستثمرون على أن الدولار سيواصل التراجع، مع هبوطه بأكثر من 6% هذا العام، بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وأن الاقتصاد الأمريكي سيجد صعوبة في التعافي من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.