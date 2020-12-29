الكويت تستهدف تطعيم 80% من السكان ضد كورونا بحلول سبتمبر 2021

العربية دوت نت – قال مسؤول في وزارة الصحة الكويتية إن بلاده تستهدف تطعيم 80% من السكان ضد كورونا بحلول سبتمبر من العام المقبل.

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وبدأت الكويت حملة تطعيم الأسبوع الماضي باللقاح الذي طورته شركة فايزر وشركة بيونتك، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

وأوضحت الدكتورة غادة إبراهيم، مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الكويتية، أنه حتى يوم الاثنين، تم تطعيم 2500 شخص، وسيتم إعطاء جرعات ثانية اعتبارا من 14 يناير.

وقالت إن رئيس الوزراء كان أول من تلقى اللقاح لتشجيع الناس على التسجيل عبر الإنترنت والتطعيم.

ويعيش في الكويت نحو 4.8 مليون شخص بينهم أكثر من 3 ملايين مغترب.

ووقعت الكويت اتفاقات لشراء لقاحات من خلال برنامج “كوفا فاكس” التابع لمنظمة الصحة العالمية.

لقاح استرازينيكا

وبالإضافة إلى عقد فايزر، ستوقع البلاد قريباً اتفاقاً للقاح الذي تنتجه شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد، وفقاً لإبراهيم.

وسيتم تسليم شحنات جديدة من لقاحات فايزر على أساس شهري، وهو اللقاح الذي قالت شركة “فايزر” إنه فعّال بنسبة 95%.