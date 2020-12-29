ستاندرد آند بورز يبحث عن أفضل أداء فصلي منذ 2003 بدعم حزمة المساعدات واللقاح

– حلقت مؤشرات S & P 500 وداو جونز إلى مستويات قياسية وسط تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء.

طالع.. آمال التحفيز الأمريكي تقود أسعار النفط للارتفاع

وراهن المستثمرون على تغذية المساعدات المالية للانتعاش الاقتصادي.

وتراجعت بورصة ناسداك ذات التقنية العالية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح في بعض الشركات الرائدة في السوق مثل Apple Inc و Tesla Inc.

افتتحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت عند مستويات عالية جديدة للجلسة الثانية على التوالي بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانون مالي بقيمة 2.3 تريليون دولار أعاد مزايا البطالة لملايين الأمريكيين وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

حزمة تحفيز

بينما وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على اقتراح بزيادة شيكات مدفوعات COVID-19 إلى 2000 دولار من 600 دولار، فإنه يواجه طريقًا صعبًا في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الثلاثاء.

“هذه حزمة من الحوافز تمثل جسرا اقتصاديا لحين التطعيم الكامل … إنه شيء جيد للغاية بالنسبة للاقتصاد، وللأشخاص الذين يتأذون ولسوق الأوراق المالية”، قال توماس هايز، العضو الإداري في Great هيل كابيتال في نيويورك.

وفي الوقت نفسه ، تم تلقيح أكثر من مليوني أمريكي ، مما ساعد المستثمرين على التغاضي عن زيادة عدد الإصابات التي تجاوزت 19 مليونًا ، مع احتمال تمديد ولاية كاليفورنيا ، وهي منطقة ساخنة للفيروسات في الولايات المتحدة ، أوامر صارمة للبقاء في المنزل.

ساعدت بيانات التحفيز النقدي والمالي غير المسبوقة وبيانات اللقاحات الإيجابية مؤشر S&P 500 على التعافي من الانهيار الذي سببه الفيروس في مارس.

أفضل أداء منذ 2003

يبحث المؤشر القياسي عن أفضل أداء له في الربع الأخير منذ عام 2003 حيث عاد المستثمرون إلى الأسهم ذات الحساسية الاقتصادية من ما يسمى “البقاء في المنزل” على آمال التعافي الاقتصادي.

بعد الارتفاع الأخير على أمل إعادة الانفتاح الاقتصادي الكامل ، سجلت القطاعات المالية والطاقة والصناعية أكبر الخسائر بين قطاعات ستاندرد آند بورز.

في الساعة 10:40 صباحًا ، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11.99 نقطة أو 0.04٪ إلى 30415.96، وزاد S&P 500 3.26 نقطة أو 0.09٪ إلى 3738.62 وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 12.94 نقطة أو 0.10٪ إلى 12886.49.

ارتفع مؤشر التقلب CBOE بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع توقع أن تكون أحجام التداول منخفضة في أسبوع تقصير عطلة.

أضافت أسهم شركة بوينج لصناعة الطائرات 1٪ مع استئناف طائرتها 737 ماكس رحلات الركاب في الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد رفع حظر على السلامة لمدة 20 شهرًا الشهر الماضي.

ارتفعت شركة Snap Inc المالكة لـ Snapchat بنسبة 8 ٪ بعد أن رفع Goldman Sachs السعر المستهدف للسهم على خلفية آفاق نمو الإيرادات المتفائلة.