القطاع المالي غير المصرفي يستحوذ على 10.4% من إجمالي الأصول في يونيو 2019

فهد حسين – كشف البنك المركزي المصري عن استحواذ القطاع المالي غير المصرفي على 10.4% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية العام المالي 2018-2019.

طالع.. المركزي: أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020

وأوضح المركزي في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أصول مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بلغ 615.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بما يمثل 10.4٪ من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قطاعا البريد والتأمين يستحوذان على 58.8%

وأشار المركزي إلى استحواذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 58.8% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 13.2%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.4%.

وقال المركزي، في تقريره، إن نمو القطاع المالي غير المصرفي خلال العام المالي المنتهي يونيو 2019 مقارنةً بالعام المالي السابق جاء مدفوعاً بنمو نشاط صناديق الاستثمار، وشركات التأجير التمويلي، وجهات التمويل متناهي الصغر.

وبلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع 35.5%، و26.6%، و13.5%، على التوالي.

واعتبر البنك المركزي المصري، قطاع التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يساهم في إدارة المخاطر التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وهو ما يجعله مرتبطاً بأداء القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وكشف عن نمو إجمالي أصول شركات التأمين بمعدل 5.1% بنهاية العام المالي الماضي ليصل إلى 118.2 مليار جنيه، مقارنةً بالعام المالي السابق.

وتتمثل التوظيفات الأساسية لقطاع التأمين في الاستثمارات والتي تمثل نحو 86.3٪ من إجمالي الأصول.

وأضاف المركزي أن قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفعت بمعدل نمو بلغ 19.3% في نهاية العام المالي 2018/2019 مقارنةً بالعام السابق، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة بمعدل زيادة حوالي 18.8%.

كما حصلت شركات التأمين أقساط بلغت نحو 18.5 مليار جنيه، وسددت تعويضات بقيمة إجمالية 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020.

وأشار المركزي إلى نمو فائض النشاط التأميني للشركات في العام المالي 2018/2019 بلغ 29.3٪ مقارنةً بالعام السابق.

كما ارتفع صافي أرباح العام بمعدل 14.6٪.

وتحسنت مؤشرات الربحية لقطاع شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات، ومؤشر كفاية المخصصات الفنية لشركات التأمين على الأشخاص، بحسب المركزي.

وحققت صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال عام 2019، حيث ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 6.1%، ليسجل حوالي مليار جنيه في نهاية عام 2019.

بينما بلغ نمو أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 3.2٪ مقارنةً بالعام السابق، ليسجل 80 مليار جنيه.

ودائع التوفير تستحوذ على نحو 70% من مدخرات البريد

وكشف البنك المركزي المصري عن قيمة المدخرات لدى قطاع البريد والتي بلغت نحو 437.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019.

وأشار إلى أن ودائع صندوق التوفير مثلت الجانب الأكبر منها بنسبة 69.7%.

ولفت المركزي إلى ارتفاع قيمة أرصدة العملاء بصندوق البريد بمعدل نمو 1.9٪ مقارنةً بالعام السابق،.

كما ارتفعت قيمة الحسابات الجارية بمعدل 21.2٪.

وأضاف أن قيمة المعاشات المصروفة بلغت 78.3 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 بمعدل زيادة 5.8٪ مقارنةً بالعام السابق.

نمو صافي أصول صناديق الاستثمار

وأظهر البنك المركزي المصري، في تقريره، أن صافي أصول صناديق الاستثمار- متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة – بلغ 63.8 مليار جنية في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 35.7٪ مقارنةً بالعام السابق.

وأضاف المركزي أن الصناديق المنشأة بواسطة البنوك تحتل النسبة الأكبر من إجمالي عدد الصناديق بنسبة 80%.

زيادة أصول مؤسسات التمويل غير المصرفي

وذكر البنك المركزي المصري أن إجمالي أصول مؤسسات التمويل غير المصرفية، والتي تتضمن: أنشطة التمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق سجل 97.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه مقارنةً بالعام السابق، وبمعدل نمو 28.5٪.

نمو أصول شركات الصرافة

وكشف المركزي عن نمو أصول شركات الصرافة بمعدل 30.3% في نهاية ديسمبر 2019 مقارنةً بالعام السابق.

وتراجعت مؤشرات الربحية الخاصة بها نتيجة لانخفاض صافي الربح بمعدل 3%.