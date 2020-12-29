نيفين جامع: لجنة تسعير الطاقة تتابع أسعار بيع الغاز للصناعة

دوت الخليج – قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن لجنة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتابع أسعار بيع الغاز لقطاع الصناعة.

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وأضافت جامع، في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي، أنه لا يمكن الجزم بخفض الأسعار، كل ما يمكن تأكيده أن اللجنة تتابع.

وأشارت إلى توحيد أسعار الغاز للصناعة، منذ فترة، وخفضها إلى 4.5 مليون وحدة حرارية.

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية معنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.