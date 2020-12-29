نيفين جامع: نيسان وتويوتا أبرز الشركات المتقدمة لمشروع توطين صناعة السيارات

دوت الخليج – قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن نيسان وتويوتا أبرز الشركات التي تحدثت مع الوزارة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

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وفيما يتعلق بمشروع إحلال المركبات للعمل بالغاز، أوضحت أن الوزارة تتناقش بصورة مستمرة مع وزارة البترول لتجهيز البنية اللازمة، وبخاصة محطات التموين، ملتسيير السيارات بالغاز.

وأضافت جامع، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي، أن المشروع يضم السيارات الملاكي التي مر عليها 20 عاما إذا ما رغب صاحبها، وسيكون إلزاميا بالنسبة لسيارات الأجرة.

وأكدت أن أصحاب السيارات سيسددون الأقساط المستحقة عليها عند تزويدها بالغاز، وبإجراءات بسيطة للغاية.