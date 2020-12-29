الاتحاد الأوروبي يطلب 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

بلومبرج – سيطلق الاتحاد الأوروبي خيارًا لشراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح Covid-19 الذي طورته شركتا Pfizer Inc و BioNTech SE مع زيادة الحالات في جميع أنحاء المنطقة.

طالع.. الاتحاد الأوروبي يبدأ حملته لتلقيح سكانه ضد فيروس كورونا

بهذه الخطوة ستصل إجمالي الجرعات إلى 300 مليون بموجب اتفاق سابق بين الكتلة المكونة من 27 عضوا والشركات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على تويتر إنه سيتم توفير المزيد من اللقاحات.

ومن المتوقع أيضًا الحصول على لقاحات من AstraZeneca Plc وجامعة أكسفورد، على الرغم من أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل الموافقة عليها.

ولم تتلق وكالة الأدوية الأوروبية معلومات كافية لمراجعة لقاح أسترا أكسفورد.

مراجعة اللقاح

وقالت متحدثة عبر البريد الإلكتروني إن الشركات قدمت بيانات كجزء من المراجعة الدورية لكنها لم تطلب تصريحًا، مما يعني أن الوكالة لم تحدد موعدًا لاجتماع مراجعة للقاح.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية تعليقات نائب المدير التنفيذي، نويل واثيون، لصحيفة بلجيكية، قال فيها إن هذا يعني أنه من غير المرجح أن تتم الموافقة على اللقاح في يناير.

تفحص لجنة EMA، التي تشرف على مراجعات اللقاح، مصل آخر، من شركة Moderna، خلال اجتماع رئيسي محدد في 6 يناير.

بدأت دول الاتحاد الأوروبي في تحصين المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع بلقاح Pfizer-BioNTech.