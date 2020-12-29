المركزي يتوقع إنجاز مشروع التسوية اللحظية للمدفوعات بالدولار خلال 2021

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فهد حسين – توقع البنك المركزي المصري الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي خلال العام المقبل 2021.
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وأفاد المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم الثلاثاء، بأن نظام التسوية اللحظية يعد العماد الأساسي لنظام الدفع القومي، حيث يؤدي وظيفة التسوية.
وأشار إلى أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات لديه بالبنك المركزي انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى للمدفوعات بالجنيه المصري خلال أكتوبر 2018.
وكشف المركزي عن تسوية البنوك المصرية عبر نظام التسوية اللحظية للمدفوعات بالجنيه المصري لمدفوعات بنحو 52.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة 15% عنه العام المالي السابق عليه.
واعتبر البنك المركزي المصري هذا النمو مؤشرا قويا على كفاءة دوران رأس المال وزيادة فعالية الاقتصاد المصري.
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