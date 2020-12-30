مد إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمواقع الأثرية من الإيجارات خلال يناير وفبراير

دوت الخليج – وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

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وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن من أبرز هذه القرارات:

تخفيض نسبة 50% من أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، ضمن مبادرة “شتي في مصر”، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى تطبيق سعر موحد لجميع المصريين، وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أيضا على منح تخفيض بنسبة 50% على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل الـ Fan ID.

وتشارك وزارة السياحة و الآثار في تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وأكدت وزارة السياحة والآثار ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بارتداء الكمامات.

وشددت أيضًا على عدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن 25 فردا، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن المجلس وافق أيضا على مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وتابع: بإلاضافة إلى عدم تطبيق أية زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر 2021 وفي ضوء المستجدات.

وأكد أن تلك القرارات جاءت استمرارا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid-19).