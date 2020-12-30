لقاح أسترا أكسفورد كوفيد سهل التخزين يحصل على التصريح الأول من المملكة المتحدة

بلومبرج ـ فازت شركة AstraZeneca Plc ولقاح Covid-19 التابع لجامعة أكسفورد بتصريح من المملكة المتحدة.

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تمثل الموافقة الأولى في جميع أنحاء العالم على اللقاح الذي واجه أسئلة عديدة.

سيتم إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا في البلاد في وقت مبكر من العام الجديد ، وفقًا لبيانات من الشركة والحكومة يوم الأربعاء.

ويعد لقاح أسترا أكسفورد الثاني الذي يسمح باستخدامه في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة بعد لقاح شركة Pfizer و BioNTech SE.

استثمرت الحكومة في المنتج أكثر من أي لقاح آخر ، حيث اشترت 100 مليون جرعة.

سهولة التخزين

يمكن نشر اللقاح بسرعة لأنه أسهل في النقل والتخزين من Pfizer-BioNTech ، حيث تتطلب درجات حرارة الثلاجة فقط بدلاً من التجميد العميق.

سيتم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح AstraZeneca-Oxford لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ، تليها جرعة ثانية في غضون 12 أسبوعًا.

قالت مجموعة استشارية حكومية إن الأولوية يجب أن تكون لتلقيح أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن بدلاً من إكمال نظام الجرعتين على الفور.

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تأتي الموافقة في الوقت الذي ختم فيه المملكة المتحدة طلاقها من الاتحاد الأوروبي باتفاق تجاري وتشديد الإغلاق. تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ، مع سلالة جديدة تثير القلق على مستوى العالم.