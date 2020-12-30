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أسعار النفط ترتفع بفضل آمال تعافي الطلب وانخفاض المخزونات الأمريكية

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سي إن بي سي _ ارتفع النفط الأربعاء 30 ديسمبر إذ تلقت الأسعار دفعة من حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 51.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 48.30 دولار للبرميل.

طالع.. الدولار الأمريكي يواصل التراجع أمام باقي العملات بدعم آمال التحفيز

ونزل الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات مقابل العديد من العملات إذ نحى المتعاملون جانبا تأجيلا جديدا لتقديم أموال تحفيز في الولايات المتحدة وأبقوا على رهاناتهم بأن تقديم مساعدات مالية إضافية ما زال مرجحا.

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وارتفعت الأسهم الآسيوية لمستويات قياسية مع مراهنة المستثمرين على تعاف اقتصادي قوي في العام القادم، في الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات تذكر على أن صانعي السياسات سيقلصون جهود تحفيز ضخمة تهدف لوقف تراجعات ناجمة عن فيروس كورونا.

وقد تكسب أسعار النفط المزيد من القوة مع بدء برامج تحصين من الفيروس في أنحاء العالم في العادم القادم، مما يسمح للدول بتخفيف قيود على التنقل وأنشطة الشركات.

وتظهر بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 492.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته بانخفاض 2.6 مليون برميل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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