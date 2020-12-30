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تارجيت وأطرافها المرتبطة ترفع حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 15.13%

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رنا ممدوح _ رفعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصتها في المجموعة المصرية العقارية من 8.78% إلى 9.31%.

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وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قامت بشراء عدد 214 ألف سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 1.953 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 9.13 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور المنفذ.

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وبذلك رفعت شركة تارجيت للاستثمار ومجموعتها المرتبطة حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية إلى 15.13%.

الجدير بالذكر أن بيت التأمين المصري السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 18.45%، يليها محمد فرج المحيربي بنسبة 17.5%، تليها تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 9.31%، ثم على محجوب بنسبة 5.73%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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